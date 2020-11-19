Два человека пострадали в массовом ДТП с пассажирским автобусом в Воронеже
Два человека пострадали в Воронеже в ДТП с участием пассажирского автобуса.
В городской ГИБДД сообщили, что авария случилась на Ленинском проспекте 18 ноября в 20.45.
Автомобиль «Мицубиси», которым управлял 26-летний парень, врезался в стоящие перед светофором ПАЗ и «Ниву».
Отечественный внедорожник отбросило от удара на автомобиль «Форд», который, в свою очередь, врезался в «Хендай Гетс».
В результате аварии в больницу увезли виновника аварии и 31-летнюю пассажирку «Нивы».
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото из соцсетей
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