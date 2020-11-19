Два человека пострадали в Воронеже в ДТП с участием пассажирского автобуса.

В городской ГИБДД сообщили, что авария случилась на Ленинском проспекте 18 ноября в 20.45.

Автомобиль «Мицубиси», которым управлял 26-летний парень, врезался в стоящие перед светофором ПАЗ и «Ниву».

Отечественный внедорожник отбросило от удара на автомобиль «Форд», который, в свою очередь, врезался в «Хендай Гетс».

В результате аварии в больницу увезли виновника аварии и 31-летнюю пассажирку «Нивы».

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото из соцсетей