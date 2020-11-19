Начало спада заболеваемости коронавирусом в России спрогнозировали эксперты по статистике.

Как сообщает «РИА Новости», во всех регионах спад заболеваемости COVID-19 начнется в конце ноября. Об этом рассказал агентству Агаси Тавадян, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований.

Позднее всех преодолеют плато в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Крыму, Татарстане, Калининградской области, Пермском крае, Новгородской области, в Чувашии, Псковской области, Карелии, Чеченской Республике, считает ученый. Но в основной части регионов спад будет заметен уже в конце ноября.

На ситуацию, по словам Тавадяна, влияет поведение людей, так что не стоит расслабляется – необходимо продолжать соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции.

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