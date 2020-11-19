За принятие резолюции проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против. Ранее ввести санкции против России в связи с делом Навального также потребовала группа сенаторов

Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, следует из данных на сайте палаты. За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против. В этой резолюции законодатели в том числе осуждают возможное отравление Навального и призывают власти США ввести санкции против России. Резолюции палаты представителей и сената, которые принимаются отдельно в каждой палате конгресса США, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала Навального лечили в омской больнице, а через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимые лаборатории из Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Российские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению Навального опровергли.

В связи с делом Навального Евросоюз ввел санкции против России. Под ограничения попали шесть человек, в частности директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС замораживаются.

В Кремле санкции Евросоюза сочли «сознательным недружественным шагом» и заявили, что «никакая логика в подобном решении не просматривается». 12 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия приняла ответные санкции против руководства Германии и Франции.

Госдеп США санкции Евросоюза одобрил. В самих Соединенных Штатах также предлагали наложить ограничения на Москву в связи с делом Навального. В частности, в октябре группа сенаторов из двух партий призвала госсекретаря США Майка Помпео и главу Минфина Стива Мнучина ввести против России новые санкции из-за случившегося с оппозиционером, использовав акт Магнитского или закон о контроле за химическим и биологическим оружием, — сообщает РБК