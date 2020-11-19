Серия выездных матчей регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги продолжилась для «Бурана» в татарстанском Альметьевске. С местным «Нефтяником» воронежская команда встретилась в среду, 18 ноября.

«Нефтяник» Альметьевск – «Буран» Воронеж – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: Фаткуллин (Шиафотдинов, Назмутдинов), 36:43 (1:0); Хамидуллин (Мокин, Янчевский), 42:55 (2:0); Хамидуллин (Мокин, Я. Альшевский), 57:51 (3:0 – бол.).

«Нефтяник»: Хакимов; Хамидуллин (к) – Янчевский, Я. Альшевский – С. Альшевский – Мокин; Салахов – Сорокин, Болтанов – Фазлеев – Ляпустин; Сумин – Мулюков, Ядроец – Пешехонов – Мансуров; Фаткуллин – Аввакумов, Лапин – Шиафотдинов – Назмутдинов.

«Буран»: Окоряк; Ковалев – Бычков, Евдокимов – Иванов – Лукин; Калинин – Кузнецов, Демидов (к) – Денежкин – Романов; Игошев – Баланов, Тютнев – Николаев – Галимов; Ефимов, Шипилов – Чиглинцев – Попов.

Броски: 53 – 41 (42 – 28). Штрафное время: 10 – 16.

Судьи: Э. Метальников, Д. Парфенов; М. Ибрагимов, Д. Галимов.

18 ноября. Альметьевск, ДС «Юбилейный». 371 зритель.

Хозяева площадки подошли к этому поединку в отличном настроении. Двумя днями ранее «нефтяники» немало порадовали своих болельщиков, разгромив тамбовских «волков» – 7:1. Третья победа подряд и пятнадцатая в сезоне помогла подопечным Ильнура Гизатуллина подняться на вершину таблицы. Уже во вторник их обошла ханты-мансийская «Югра», однако в случае успеха во встрече с воронежцами альметьевские хоккеисты снова опережали «мамонтов» по результату личной встречи и возвращали себе первое место.

Что касается «ураганной» дружины, которая, к сожалению, по-прежнему пребывает в числе аутсайдеров, то два предыдущих матча нынешней поездки, напомним, сложились для нее отнюдь не лучшим образом. Как сообщал «Горком36», в Тольятти команда Вячеслава Уваева не смогла оказать должного сопротивления «Ладе», проиграв со счетом 1:5. Не блеснул «Буран» и на площадке ижевской «Ижстали», которая также находится в нижней части таблицы. Здесь, правда, воронежцы одно очко все-таки заработали, пропустив решающий гол в овертайме – 1:2.

В дебюте вчерашнего поединка альметьевцы, которые, естественно, считались явными фаворитами этого противостояния, едва не осложнили жизнь сами себе. Сначала в штрафном боксе побывал Никита Ядроец, следом за ним нарушил правила и Максим Салахов. Возможности открыть счет при розыгрыше большинства были у Андрея Демидова и Александра Чиглинцева, Максима Денежкина и Ивана Романова, но никому из них так и не удалось огорчить Рафаэля Хакимова. Ближе к перерыву активизировались хозяева, только и они упустили свои шансы: Артур Болтанов промахнулся с убойной позиции, а Ярославу Альшевскому не позволил пополнить снайперский актив Владислав Окоряк.

На старте второго периода страсти накалились. Вскоре после возобновления игры возникла стычка между капитаном «нефтяников» Динаром Хамидуллиным и Вадимом Ефимовым, а чуть позже дело дошло уже до более масштабного столкновения у ворот Хакимова, однако судьи сумели оперативно погасить страсти. Первый же гол состоялся только на исходе 37-й минуты. В быстрой атаке четвертой пятерки хозяев Тимур Фаткуллин, принявший пас Камиля Шиафотдинова, сильно набросил от синей линии, и Окоряк, обзор которому перекрыл Даниил Лапин, выручить партнеров не сумел – 1:0.

Альметьевцы, воодушевленные этим успехом, еще до перерыва могли увеличить отрыв, однако тут уж вратарь «ураганных» действовал максимально надежно. Отлично сыграл Владислав и в самом начале заключительного периода, когда преуспел в ближнем бою с Ярославом Альшевским. Впрочем, уже совсем скоро «Нефтяник» все-таки забил второй гол и приблизился к очередной победе. Михаил Мокин, ворвавшись в зону соперника, пальнул низом, Окоряк среагировал, но на отскоке Хамидуллин оказался расторопнее Ивана Ковалева – 2:0.

Капитан хозяев площадки и поставил точку в матче, оформив дубль за 2.09 до финальной сирены. Невольным соавтором его нового успеха стал Павел Тютнев, который за воротами противника зацепил Александра Сумина и оставил воронежцев вчетвером. Времени на реализацию численного преимущества «нефтяники» потратили совсем немного. Их ударный состав сразу сумел решительно закрепиться во владениях Окоряка, и Хамидуллин с передачи Мокина мощно выстрелил из правого круга под перекладину – 3:0.

Остается лишь добавить, что в пятницу, 20 ноября, «Буран» сыграет в башкирском городе Нефтекамске с «Торосом». Эта встреча начнется в 17 часов по московскому времени.

Фото пресс-службы ХК «Нефтяник» Альметьевск, — сообщает Горком36