Ученые сообщили накануне, что одним из симптомов болезни Паркинсона является перхоть.

Исследование провели в британском обществе по изучению данного заболевания. Речь идет о себорейном дерматите. Согласно данным Express, в легкой форме он проявляется в виде перхоти, а в тяжелой — кожа головы становится красной и чешуйчатой. Уточняется, что в редких случаях может возникнуть мокнущая сыпь. Стоит отметить, что при дерматите поражаются участки кожи головы и туловища.

В качестве причины данного заболевания медики называют гормональные нарушения, — сообщает Моя Москва