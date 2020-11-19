На заседании совета городского парламента, состоявшемся 18 ноября, основной темой обсуждения стало предварительное рассмотрение Генерального плана города на ближайшие 20 лет. Генплан, который действует сейчас, был принят в далеком 2008-м, когда Воронеж еще не входил в число городов-милионников. За это время численность населения столицы Черноземья возросла до 1 млн. 300 тысяч жителей, что подразумевает необходимость составления нового Генерального плана.

Руководитель управления главного архитектора мэрии Людмила Подшивалова, выступившая на заседании с докладом, подчеркнула, что в новом Генплане необходимо учесть развитие легкорельсового транспорта. Развитие улично-дорожной сети, которое позволило бы обеспечить транспортную доступность для всех уголков города, перераспределить транспортный поток и систематизировать скоростное движение, сейчас актуально как никогда. Однако строить метро, о котором говорили последние годы, в Воронеже не будут.

— Исследования доказали, что пассажирский поток в нашем городе не сможет обеспечить полную загрузку метро, поэтому его строительство в Воронеже нецелесообразно, — отметила Людмила Подшивалова.



Председатель комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев отметил в свою очередь целый ряд «ляпов», которые содержатся в проекте Генплана и ставят под сомнение все приведенные в нем цифры и расчеты. К примеру, в реальности ул. Бурденко не пересекается с ул. Ленина, а ул. Урицкого с проспектом Революции. Также депутат поставил под сомнение положение проекта Генплана о прокладке трамвайных путей по проспекту Революции с переходом на ул. Кирова до остановки «Цирк».

— В проекте Генплана предусмотрено 7 функциональных зон. Почему именно семь? И почему в некоторых кварталах соседние улицы принадлежат разным функциональным зонам? — удивлялся Александр Сысоев.

Удивила парламентария и сумма, в которую может оцениваться строительство большого кольца для легкого рельсового транспорта. По информации Александра Сысоева, сумма, которая по разным оценкам колеблется от 50 до 100 млрд. рублей, превышает стоимость строительства метро.

На заседании также было отмечено, что на сегодняшний день инвестиционная и туристическая привлекательность Воронежа находятся в приоритете, а для этого необходимо город развивать. Председатель комиссии по развитию местного самоуправления Олег Черкасов рассказал о ряде предложений по развитию территории Левого берега и предложил создать велотропу. В качестве велодорожки, как вариант, он предложил использовать пешеходную дорожку, которая пролегает от Остужевского кольца к микрорайону Репное.

— Пляж в Боровом также очень привлекателен для велосипедистов, поэтому было бы целесообразно соединить его через Сомово с большой велотропой, продлить дорожку до «Олимпика» и соединить с центральной частью города», — предложил Олег Черкасов.

Марина Хоружая