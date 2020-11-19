Генеральный план 2021-2041, проект которого обсудили депутаты городской Думы на вчерашнем заседании совета, будет осуществляться по сценарию «Компактного города» с учетом комплексного развития отдельных периферийных территорий. По словам руководителя управления главного архитектора мэрии Людмилы Подшиваловой, это будет не очередное внесение изменений, а абсолютно новый, актуализированный Генплан на два ближайших десятилетия.

Разработчик важнейшего для Воронежа стратегического документа, которым является проектный институт ГАУ «Институт Генплана Москвы», предложил обеспечить воронежцев объектами социальной инфраструктуры (приблизить образовательные учреждения к многоквартирным домам и частному сектору, увеличить количество объектов культуры и спорта, а также обеспечить их территориальную доступность). Также планируется развивать производство на окраинах города, а неэффективно используемые производственные объекты, расположенные в центре, заместить общественно-деловой, смешанной и жилой застройкой.

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Юлия Попова высказалась относительно недостаточного количества медучреждений в новом Генплане (в частности — поликлиник) и предложила обсудить данный вопрос с разработчиками. Также пообщаться с разработчиками и обсудить с ними свои предложения выразили желание Артем Рымарь и Константин Ашифин (ранее депутаты уже консолидировано предоставили свои предложения проектировщикам). Людмила Подшивалова отметила, что в данный момент ведется работа Согласительной комиссии, которая занимается рассмотрением замечаний и предложений, поступивших от общественности и от депутатского корпуса.

Народные избранники не могли обойти своим вниманием и вопрос о зеленых территориях, находящихся в черте города. В частности обсудили нашумевшую историю с Северным лесом. Людмила Подшивалова успокоила присутствующих, что застраивать Северный лес никто не собирается, ведь после подписанного 15 августа губернатором постановления, данный объект получил статус особо охраняемой природной территории областного значения.

Председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Иван Кандыбин призвал не подходить к обсуждению проекта Генерального плана формально.

— Это серьезно облегчит нашу работу, когда документ поступит в городскую Думу, — подчеркнул депутат.

Руководитель фракции «Единая Россия» Роман Жогов обратил внимание на то, что депутатам важно увидеть новый Генеральный план с учетом мнений жителей города — чтобы в документе были отражено улучшение качества жизни людей. В общей сложности перед публичными слушаниями было внесено 1105 предложений от жителей и юридических лиц. Все конструктивные предложения, как заверила руководитель УГА Людмила Подшивалова, прорабатываются.

Марина Хоружая