За цензуру против российских СМИ, граждан РФ или ограничения доступа к общественно-значимой информации, иностранным сайтам будут грозить санкции.

Соответствующий законопроект внесен в четверг 18 ноября, в Государственную Думу, сообщает «РИА Новости».

Сообщается, что в качестве секционных мер будет предусмотрены административные штрафы, замедление трафика и блокировка сайта.