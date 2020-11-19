Проект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру внесли в Госдуму
За цензуру против российских СМИ, граждан РФ или ограничения доступа к общественно-значимой информации, иностранным сайтам будут грозить санкции.
Соответствующий законопроект внесен в четверг 18 ноября, в Государственную Думу, сообщает «РИА Новости».
Сообщается, что в качестве секционных мер будет предусмотрены административные штрафы, замедление трафика и блокировка сайта.
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