В Воронежской области с 30 ноября 2020 года сокращается количество налоговых инспекций, сообщили 18 ноября в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Сокращение произойдёт за счёт реорганизации.

— Межрайонную инспекцию ФНС (МИФНС) России №8 присоединят к МИФНС России № 1. Адрес: Воронеж, ул. Революции 1905 года, 82.

— МИФНС России № 2, 5, 9 присоединят к МИФНС России № 3. Адрес: Борисоглебск, ул. Свободы, 205.

— МИФНС России № 4, 6 присоединят к МИФНС России № 14. Адрес: Лиски, ул. Советская, 2.

— ИФНС России по Ленинскому району Воронежа присоединят к ИФНС по Советскому району и переименуют в МИФНС России № 16 по Воронежской области. Адрес: Воронеж, ул. Космонавтов, 8а.

— МИФНС России № 13 присоединят к ИФНС России по Левобережному району Воронежа и переименуют в МИФНС России № 17 по Воронежской области. Адрес: Воронеж, Ленинский проспект, 92а.

Кроме того, изменятся адреса МИФНС России № 12 по Воронежской области (Единый центр регистрации) – Воронежа, ул. Кирова, 2, а также МИФНС России № 15 по Воронежской области (Центр по управлению долгом) – Воронеж, ул. Переверткина, 5а. — сообщает Моё-онлайн