37-летнюю Екатерину Попову разыскивают в Воронеже.

Женщина ушла из дома 15 ноября и с тех пор перестала выходить на связь.

По сообщению волонтеров поисково-спасательного центра «Регион 36», Екатерина пропала, когда вышла из дома по улице Героев Сибиряков.

Она была одета в синие джинсы, серую куртку. На ногах кроссовки серого цвета.

Екатерина худощавого телосложения, рост 165 см, волосы короткие темные, глаза зеленые.

Всем, кто знает о ее местонахождении просьба звонить по тел. 112 или 8-995-333-13-13.