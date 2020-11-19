В Воронеже разыскивают 37-летнюю женщину
37-летнюю Екатерину Попову разыскивают в Воронеже.
Женщина ушла из дома 15 ноября и с тех пор перестала выходить на связь.
По сообщению волонтеров поисково-спасательного центра «Регион 36», Екатерина пропала, когда вышла из дома по улице Героев Сибиряков.
Она была одета в синие джинсы, серую куртку. На ногах кроссовки серого цвета.
Екатерина худощавого телосложения, рост 165 см, волосы короткие темные, глаза зеленые.
Всем, кто знает о ее местонахождении просьба звонить по тел. 112 или 8-995-333-13-13.
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