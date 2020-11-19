ДТП с участием пяти транспортных средств случилось у дома №36 по Ленинскому проспекту в среду, 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Примерно в 20:45 26-летний водитель Mitsubishi Carisma, двигаясь в сторону улицы Брусилова, не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в остановившиеся впереди на запрещающий сигнал светофора «Ниву», автобус ПАЗ 122-го маршрута, Ford Focus и Hyundai Getz.

Пострадали водитель Mitsubishi и 31-летняя пассажирка отечественного авто. Их увезли в больницу.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП,- сообщает РИА-Воронеж