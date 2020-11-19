В среду, 18 ноября, губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с гендиректором НПО «Полюс» Виктором Савватеевым.

Эта воронежская компания проектирует и производит подвижные автономные медицинские комплексы на базе автомобилей КамАЗ. Комплексы позволяют оказывать медицинскую помощь людям в труднодоступной и отдаленной местности, а также в условиях чрезвычайных ситуаций. Продукция «Полюса» пользуется спросом и в России, и за границей.

В ходе встречи Виктор Савватеев проинформировал Александра Гусева, что предприятие сейчас обеспечено заказами, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, стабильно работает и даже расширяет производство.

Одним из наиболее востребованных и актуальных в нынешних условиях продуктов является мобильная кислородная установка, позволяющая получить медицинский кислород в любых условиях. Это – собственная разработка НПО «Полюс», запущенная в серийное производство в 2020 году. Основной заказчик такой установки – Минобороны России.

Губернатор и гендиректор обсудили возможность сотрудничества компании «Полюс» с гражданскими отраслями и структурами.

Кроме того, Александр Гусев поздравил Виктора Савватеева с 60-летием и вручил ему знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью», — сообщает Горком 36