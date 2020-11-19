За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С учетом новых данных общее число зараженных в России превысило 2 млн и составило 2 015 608. Больше всего положительных тестов на коронавирус за сутки сдали в Москве и Санкт-Петербурге. В столице выявили 6438 зараженных (533 тыс. с начала пандемии), в Петербурге — 2312 (90,4 тыс. с начала пандемии). Также за последние сутки в стране было зафиксировано рекордное число умерших пациентов с COVID-19 — 463. Это третий максимум подряд: накануне скончались 456 человек, днем ранее — 442. Лидером по числу смертей остается Москва (8 тыс. умерших), за ней идут Петербург (4,7 тыс.) и Подмосковье (1,8 тыс.).

При этом Росстат дает иные данные о количестве смертей пациентов с COVID-19. По данным ведомства, с апреля по сентябрь в России умерли более 55 тыс. человек. Несовпадение данных объясняется разницей в методологии учета летальных исходов.

Накануне президент Владимир Путин провел большое совещание с членами правительства по вопросам борьбы с пандемией на федеральном и региональных уровнях. Во время обсуждения ситуации президент, в частности, раскритиковал регионы за то, что они медленно осваивают выделенные на противодействие пандемии деньги. Путин напомнил, что государство выделило 5 млрд руб. на обеспечение лекарствами граждан, которые лечатся от коронавируса на дому, и назвал «абсолютно непозволительным» медленное использование средств.

«В каждом регионе, независимо от количества больных, доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен», — заявил Путин.

Президент также попросил не перекладывать на граждан вину за дефицит лекарств. Так глава государства отреагировал на слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который рассказал о высоком спросе на лекарства.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь обратилась к регионам и призвала те из них, где наблюдается сложная ситуация из-за коронавируса, в самое ближайшее время принять необходимые меры, — сообщает РБК

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости