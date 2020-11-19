Следственный комитет России выдвинул заочное обвинение четырем террористам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) в гибели летчика Су-25 Романа Филиппова. Российский военнослужащий погиб в Сирии.

«Обвинения выдвинуты против Мухаммеда Гази Аль-Алейвию, Ибрахима Рамадана Аль-Ахмада, Абдела Басыта Ибрахима Аль-Хамуда и Абдель Саттара Абдулы Гафура ас-Сыяха. Четырех террористов, входящих в состав «Джебхат ан-Нусры», обвиняют в нарушении положений статьи 205.5 часть 2 УК России «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, террористов также подозревают в нарушении закона по статье 226 часть 1, в том числе по статьям 105 часть 2 и 30 часть 3 «Хищение огнестрельного оружия», а также «Покушение на убийство». Четырех террористов объявили в международный розыск, следствие также хочет ходатайствовать перед судом с требованием об объявлении ареста.

Благодаря найденным доказательствам удалось выдвинуть обвинения против террористов. Работа была проведена совместными усилиями Министерства обороны России, центрального аппарата Следственного комитета в Сирии и компетентными сирийскими органами.

«В идлибской зоне были найдены обломки самолета Су-25, были допрошены свидетели, в числе которых были и граждане Сирии. Также были проведены взрывотехнические, баллистические и идентификационные экспертизы», – добавила Светлана Петренко.

Самолет Су-25СМ был сбит 3 февраля 2018 года. Летчик катапультировался, приземлился в районе населенного пункта Савамъа, попал в окружение террористов, после чего вступил с ними в бой и подорвал себя гранатой, — сообщает news24