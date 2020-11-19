В пятницу, 20 ноября, состоится очередное заседание регионального штаба по коронавирусу. Как сообщил телеграм-канал правительства области, ожидается, что на этом заседании будет принято решение о том, чтобы продлить дистанционное обучение в школах Воронежа и области еще на одну неделю – до 29 ноября включительно.

При этом в правительстве подчеркнули, что формат по-прежнему останется смешанным:

— начальные классы, с 1-го по 4-й — очное обучение;

— 5-6-е классы — смешанный вариант: не более двух дней в неделю очное обучение. Остальные дни — удаленный режим;

— старшие классы, 7-11-е — полный уход на дистант.

Остается в силе рекомендация муниципалитетам: по малокомплектным школам – принимать решения самостоятельно. Интернаты будут работать в очном режиме. Дистанционка здесь вряд ли возможна в принципе.

Напомним, воронежские школьники из-за коронавируса были отправлены на дистант сразу после осенних каникул – с 9 по 22 ноября.

Через неделю после этого решения в облправительстве отметили, что после ухода на дистанционный режим воронежские старшеклассники стали меньше болеть ОРВИ, — сообщает Горком36