По просьбам жителей села финансирование работ обеспечил Александр Пешиков

В следующем году зданию, в котором сейчас располагается сельский клуб, исполнится 120 лет. Для небольшого хутора с населением меньше 200 человек эта постройка — почти знаковая. Когда-то здесь были школа и детский сад, в годы войны здание перепрофилировали под госпиталь, а в послевоенные годы, когда население Перещепного стало убывать, стали использовать для хозяйственных нужд. Капитального ремонта здание не видело ни разу. Построенное из местного кирпича, оно — единственное в селе — выдержало бомбовые удары и уцелело во время войны. А вот в мирное время из-за отсутствия полноценного отопления и сырости стало разрушаться.

В конце прошлого века здание отдали сельскому клубу. Сегодня на его базе работают восемь певческих, танцевальных и рукодельных кружков, с 2009 года образовался и ведет концертную деятельность местный народно-вокальный ансамбль «Весенние зори» — лауреат и призер межрегиональных и районных конкурсов, действует детское волонтерское движение «Твори добро». Не остались без внимания и самые пожилые жители села — для них здесь проходят вечера отдыха и работает кружок «За чаем не скучаем».

Работу сельского клуба серьезно осложняло отсутствие современной системы отопления. За помощью в проведение ремонта жители хутора Перещепное обратились к депутату Воронежской областной Думы, члену фракции «Единая Россия» Александру Пешикову. Парламентарий обеспечил финансирование работ.

«Сегодня сельский клуб — место притяжения для всех жителей Перещепного, у нас всегда хорошая наполняемость, а на концерты ансамбля «Весенние зори» приезжают даже из соседних деревень, — рассказывает заведующая клубом Ирина Мельникова. — И конечно, нам было очень важно сохранить эту постройку, которая стала настоящим символом хутора. Долгое время здание клуба отапливалось вручную, двумя старыми печками, стало сказываться и длительное отсутствие ремонта, поэтому мы решили обратиться за помощью к нашему окружному депутату. И вот результат — тепло, уют и новенькие белоснежные ряды батарей центрального отопления».

В том, что работы по проведению отопления выполнены качественно, депутат убедился лично, во время рабочей поездки по округу.