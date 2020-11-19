В Воронежском ЗАГСе назвали популярные и редкие имена детишек, родившихся в регионе в 2020 году с начал года по октябрь.

У мальчиков первое место по популярности стал Артем. Также многих маленьких воронежцев родители назвали Михаилами, Александрами, Матвеями, Дмитриями, Максимами, Иванами, Егорами, Кириллами, Никитами.

Среди женских имен продолжает лидировать имя Богородицы — Мария. Наиболее популярными также оказались Полины, Софии, Виктории, Анны, Вероники, Анастасии, Варвары, Алисы и Дарьи.

Из редких имен у младенцев обоего пола оказались следующие: Миледи, Луиза, Евсения, Адриана, Любава, Лукерья, Ризван, Корней, Добрыня, Барграт, Радомир и Архип.