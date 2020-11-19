В декабре в Воронеже будут разыграны медали Кубка и командного Чемпионата России по тхэквондо. Это в интервью РИА Новости подтвердил главный тренер национальной команды Вадим Иванов.

На сегодняшний день мы имеем подтверждение от администрации Воронежской области о согласовании проведения Кубка России и командного чемпионата России. Соревнования пройдут с 8 по 15 декабря в Воронеже. В турнирах в обязательном порядке будут принимать участие все наши ведущие спортсмены — за исключением тех, кто получил травму.

На прошлой неделе в Москве состоялся личный Чемпионат России по тхэквондо, к сожалению, по его итогам воронежцы не смогли завоевать ни одной медали, но постараются взять реванш в родных стенах. С 23 ноября и до старта в столице Черноземья члены национальной команды проведут сборы в Бронницах, а после соревнований в Воронеже тхэквондисты отправятся на сбор в Кисловодск. Это тренировочное мероприятие предназначено не для лидеров команды, а для перспективных спортсменов, в том числе тех, кто впервые попал в состав сборной России, — сообщает TV-Губерния