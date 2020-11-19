Воронежский «Русавиаинтер» выплатил сотрудникам 23,2 млн рублей долгов по зарплатам. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по региону.

Ранее задолженность компании перед 365 работниками составляла 45,9 млн рублей. Должностные лица, виновные в формировании задолженности привлекаются к административной ответственности, отметили в надзорном органе.

В начале ноября по факту невыплаты зарплат на предприятии было возбуждено уголовное дело.

АО «Русавиаинтер» базируется в Воронеже на территории ВАСО. Работает с 2003 года. Имеет филиалы в Москве, Таганроге и Минске. Компания специализируется на разработке и изготовлении интерьеров для самолетов и морских судов. По данным ИАС Seldon.Basis, гендиректором компании является Алексей Упоров. Выручка за 2019 год составила 567,3 млн рублей, чистый убыток — 259,9 млн рублей. В апреле текущего года, после вмешательства прокуратуры, компания погасила долги по зарплате перед работниками на сумму более 42 млн рублей.

Сейчас «Русавиаинтер» выступает ответчиком сразу по 3 искам от «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК). Компания пытается взыскать 944,3 млн рублей. Первая инстанция уже удовлетворила требования по заявлениям на 462,4 млн рублей, — сообщает De Facto