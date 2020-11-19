За минувшие сутки в Воронежской области от коронавируса умерли еще 16 пациентов. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства в четверг, 19 ноября.

Таким образом, с учетом новых случаев жертвами COVID-19 в области стали уже 686 человек. Днем ранее скончались 14 пациентов. При этом рекордный с начала пандемии показатель по суточному количеству умерших от коронавируса зафиксировали 31 октября — тогда оперштаб сообщил о смерти 25 человек.

Добавим, что заражение коронавирусом подтвердилось еще у 314 жителей. Всего же инфекцию методом ПЦР выявили уже 30898 человек. Победить COVID-19 смогли 29745 пациентов, но в это число не входят больные, у которых инфекцию обнаружили по результатам компьютерной томографии легких, — сообщает Обозреватель Врн