На заседании совета Воронежской городской Думы предварительно рассмотрели Генеральный план Воронежа на 2021-2041 годы. Поскольку действующий генплан, разработанный в 2008 году, устарел (за эти годы наш Воронеж стал городом- миллионником и на данный момент насчитывает 1 млн. 300 тыс. жителей), возникла необходимость не просто внести очередные корректировки, а разработать совершенно новый документ, который будет соответствовать новым реалиям, а также потребностям и интересам воронежцев.

Напомним, что разработчиком важнейшего для города стратегического документа стал проектный институт ГАУ «Институт Генплана Москвы».

Председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Соболев отметил, что специалистами, работающими над Генпланом, проделана большая работа и акцентировал внимание на том, что данный документ определяет инвестиционную привлекательность города. Депутат призвал уделить особое внимание кварталам ветхого и аварийного жилья, подлежащим реконструкции, особенно в части возведения объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. По мнению парламентария требования проекта нового Генплана к плотности застройки этих территорий не всегда соответствуют федеральным требованиям.

Председатель регионального Союза строителей Владимир Астанин призвал уделить пристальное внимание сопоставлению Генерального плана и Правил землепользования и застройки.

— При участии членов Союза строителей региона была проведена серия встреч разных форматов, в числе которых — архитектурный форум «Зодчество VRN» и масштабный строительный форум «Воронеж BUILD». Было внесено большое количество предложений, и отрадно, что наша точка зрения по вопросу развития периферии и концепция «Компактного города» была принята во внимание и эти территории будут развиваться.

Астанин считает важным увязать функциональные зоны в Генплане с территориальными зонами ПЗЗ. «Это очень важный вопрос и огромный объем работы, который будет существенно влиять на инвестиционный процесс», — высказался Владимир Иванович.

— Генеральный план – это стратегическая модель развития города на 20 лет, живой документ, в который можно будет внести необходимые изменения в будущем, — сказал в заключении председатель городской Думы Владимир Ходырев.

Очередное заседание городского парламента намечено на 25 ноября.

Марина Хоружая