Сергей Чижов выступил соавтором законопроекта, направленного на повышение эффективности инновационных процессов в вузах

На этой неделе Государственная Дума одобрила в третьем, окончательном, чтении изменения в законы «Об образовании» и «О науке и научно-технической политике»». Документы позволят образовательным и научным организациям входить в уставные капиталы действующих хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств путем внесения в их уставный капитал прав на результаты интеллектуальной деятельности. Один из соавторов поправок – член фракции «Единой России», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Сергей Чижов.

«Нередко случается: в стенах вуза у его ученых, научных сотрудников родилась яркая, интересная идея. Из числа тех, что могут повлиять на рынок – помочь в создании новой продукции, которая будет востребована предприятиями, бизнесом, простыми потребителями. А, значит, идею надо постараться максимально быстро материализовать в виде нового конструктивного элемента, детали или продукта – вариантов масса. Главное – не упустить время. Потому что идеи, как известно, носятся в воздухе. И то, что сегодня придумали в одном вузе, завтра вполне могут сделать в другом. Даже не в российском вовсе. В этой ситуации просто нет времени на создание нового инновационного предприятия, прохождение всех бюрократических процедур, закупку оборудования и подбор кадров. – пояснил Сергей Чижов. — Логичнее, реализовать родившуюся идею на базе уже существующей компании, имеющей для инновационной практики необходимую базу. Но как в подобной ситуации корректно оформить партнерские отношения? Особенно, если у вуза или НИИ, в которых родилась идея, ничего кроме самой этой идеи пока и нет? Новый закон создаст условия для более эффективного взаимодействия между

инновационными предприятиями и вузами. Поможет укрепить мост между учеными и практиками. Сделает инновационный процесс значительно оперативнее и проще. Я не случайно выступил соавтором этого документа. Только при воронежских вузах и НИИ открыто более 60 малых инновационных предприятий. ВГУ, технический, аграрный и медицинский университеты, институт высоких технологий, университет инженерных технологий, лесотехническая академия – везде действуют компании, занятые внедрением интеллектуальных разработок на практике».

В высших учебных заведениях отмечают актуальность и важность разработанных при участии Сергея Чижова законов:

«Они нужны как научным и образовательным организациям, у которых есть уже готовые результаты интеллектуальной деятельности, так и хозяйственным обществам, имеющим необходимые финансовые ресурсы для их внедрения, – пояснил врио ректора Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин. – Безусловно, принятие законов будет способствовать тому, что российские ученые смогут намного эффективнее внедрять свои разработки. Соответственно, ускорится и сам процесс их коммерциализации. Кроме того, это создаст благоприятные условия для расширения круга партнеров научно-образовательных организаций по внедрению перспективных разработок».

В целом же, благодаря принятым поправкам, российское образование и наука получат дополнительный инструмент активизации региональных экономик, более успешной конкуренции в вопросах практического внедрения научных разработок на внешнем рынке.