Небольшой снег и легкий мороз ожидается в Воронеже в предстоящие выходные.

В субботу, 21 ноября, метеорологи обещают в областном центре пасмурную погоду. После обеда пойдет небольшой снег. Днем температура воздуха будет в пределах 5 градусов мороза. Ветер юго-восточный 2,1 м/с.

В воскресенье, 22 ноября, в Воронеже ожидается пасмурная погода, небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха днем до 3 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 1,2 м/с.

А на следующей неделе зима «закончится» — синоптики обещают потепление и дожди.