49-летний мужчина насмерть замерз в Воронежской области
Замершего насмерть мужчину обнаружили жители села Большая Казинка Павловского района Воронежской области утром 19 ноября.
Тело 49-летнего жителя Воронежа нашли прохожие на улице Мира.
По словам очевидцев, мужчина приехал из областного центра в гости к родственникам.
В полиции рассказали, что по предварительной версии, причиной смерти стало переохлаждение.
Стражи порядка проводят по данному факту проверку.
Фото pixbay.com
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