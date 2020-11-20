Замершего насмерть мужчину обнаружили жители села Большая Казинка Павловского района Воронежской области утром 19 ноября.

Тело 49-летнего жителя Воронежа нашли прохожие на улице Мира.

По словам очевидцев, мужчина приехал из областного центра в гости к родственникам.

В полиции рассказали, что по предварительной версии, причиной смерти стало переохлаждение.

Стражи порядка проводят по данному факту проверку.

Фото pixbay.com