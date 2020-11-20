Более одной тонны грибов без маркировки задержали на рынке в Воронеже сотрудники таможни и Роспотребнадзора.

Подозрительный товар неизвестного происхождения весом 1023 кг находился в пластиковых ящиках. Продавец документов на грибы не смог предоставить.

В таможне рассказали, что на продукты был наложен арест в связи с отсутствием маркировки.

Проводятся разбирательства.

Фото Воронежской таможни