Тонну подозрительных грибов задержали на воронежском рынке
Более одной тонны грибов без маркировки задержали на рынке в Воронеже сотрудники таможни и Роспотребнадзора.
Подозрительный товар неизвестного происхождения весом 1023 кг находился в пластиковых ящиках. Продавец документов на грибы не смог предоставить.
В таможне рассказали, что на продукты был наложен арест в связи с отсутствием маркировки.
Проводятся разбирательства.
Фото Воронежской таможни
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