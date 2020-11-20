Министерство здравоохранения России отказалось от идеи вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и передачи этой процедуры в ведение Федеральной службы исполнения наказаний.

С предложением вывести аборты из системы ОМС выступил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин. Он заявил, что проводить аборты следует только в «абортариях», которые должны находиться в подчинении ФСИН. Однако руководство Минздрава отнеслось к такой инициативе скептически.

«Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минздрава.

Ранее от представителей различных структур неоднократно поступали предложения о введении в России запрета на аборты. В РПЦ при этом заявляли о необходимости вывести ЭКО и аборты из системы ОМС. Однако врачи и правозащитники пришли к выводу, что такое предложение опасно. В качестве альтернативы Минздрав предложил комплексную программу профилактики абортов. Как сообщили в ведомстве, с 2012 года женщинам оказывается психологическая помощь (при женских консультациях и родильных домах работают 1,5 тыс. кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию).

«Проводимые Минздравом России мероприятия дают ощутимые результаты. Так, только за один 2019 год число абортов по желанию женщины снизилось на 11%, или более чем на 29,9 тыс. случаев, за пять лет — на 41%, то есть более чем на 182,1 тыс. случаев в год», — заявили в Минздраве.

В октябре проблема запрета абортов стала причиной массовых волнений в Польше: после того как Конституционный суд (КС) страны ввел запрет на проведение абортов при обнаружении врожденных уродств у плода, свыше 100 000 женщин вышли на улицы с требованием сохранить им право на выбор своей дальнейшей судьбы и судьбы нерожденных детей. Миллионы граждан страны заявили, что принятое КС решение толкает Польшу «назад, в Средневековье».

Разгневанные полячки, одевшись в темные тона, устроили «черный протест» против наступления на их права. На фоне охвативших страну невиданных массовых демонстраций возмущенные митингующие начали срывать церковные службы. Прямо в храмах они стали устраивать сидячие забастовки с плакатами в защиту права женщины на прерывание беременности. Тогда президент страны Анджей Дуда публично поменял свое отношение к теме запрета абортов даже при обнаружении уродств у плода, заявив, что «не может быть такого, чтобы закон требовал от женщины подобного героизма». После того, как против решения КС восстала вся страна, польские власти отложили введение в действие непопулярного решения об ограничении прав женщин, — сообщают Новые Известия