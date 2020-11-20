Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России напряжённая: взрывного роста заболеваемости в регионах нет, однако ухудшение ситуации очевидно.«Ситуация, безусловно, напряжённая. Взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране «складывается непросто».

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19, — сообщает RT