У россиян много претензий к властям, причем, как правило, обоснованных. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, сообщает пресс-служба Кремля.

Егоров доложил главе государства о том, что статус самозанятого позволяет гражданам избежать чрезмерной административной нагрузки.

«Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует. Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило», — отметил Путин, сообщает РБК

(Фото: kremlin.ru)