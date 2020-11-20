Президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентстве связи (Россвязь). Их функции переходят министерству цифрового развития​​​. Роскомнадзор остается в ведении Минцифры.

Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» опубликован на сайте Кремля. Решение принято для совершенствования госуправления, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов власти и численности федеральных госслужащих.

Минцифра становится правопреемником упраздняемых федеральных агентств, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. Роскомнадзор остается в ведении министерства.

Владимир Путин поручил правительству определить численность федеральных госслужащих министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в связи с передачей ему новых функций.

Также кабмин должен решить организационные, финансовые, материально-технические и иные вопросы, связанные с реализацией указа, — сообщает RG

Фото: Константин Завражин/РГ