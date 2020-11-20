Юрия Ещенко приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Гражданин России Юрий Ещенко приговорен к 13 годам лишения свободы за попытку передать ЦРУ секретные данные о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) гражданина РФ Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко Ю. А. приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в ЦОС. Ещенко в суде признал вину и раскаялся в содеянном.

Как отметили в ФСБ, Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, и решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК. «В 2015-2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте», — сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, в начале 2019 года он установил контакт с ЦРУ.

В ЦОС уточнили, что Ещенко был задержан ФСБ в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну, в июле 2019 года. Приговор был оглашен 17 ноября, — сообщает ТАСС