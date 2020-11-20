Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана. Как отмечает издание «Реальное время», глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью митрополита.

Феофан был назначен главой Татарстанской митрополии в 2015 году.

Ранее стало известно о смерти Патриарха Сербского Иринея, который заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, — сообщает RT