Инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника ГУОБДД МВД Михаила Черникова.

«Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков). Такие проверки должны быть внедрены», — рассказал Черников. По его словам, индикаторы помогут инспектору за несколько секунд выявить алкоголь и наркотики в организме водителей.

Индикатор, который определяет наличие наркотиков, показывает результат через 15 секунд, отметил Черников. Несколько разработанных приборов определяют наличие запрещенных веществ в слюне, другие — в выдыхаемом воздухе. Черников рассказал, что приборы помогут выявить в потоке нетрезвого водителя, которого затем отправят на медосвидетельствование.

В конце июля стало известно о планах Минпромторга до конца года разработать концепцию массовой установки на серийные модели автомобилей алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя, писал «Коммерсантъ», — сообщают Ведомости