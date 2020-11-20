Уголовное дело в отношении инспектора дежурной группы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Воронежу по статье о получении взятки возбуждено следственными органами СКР по Воронежской области. Дело возбудили на основании материалов УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, сообщили 20 ноября в пресс-службе регионального следственного ведомства.

Как предварительно полагает следствие, инспектор дежурной группы ОБДПС ГИБДД по договоренности с «аварийным комиссаром» за вознаграждение передавал ему информацию о произошедших в Воронеже ДТП. Взятки он получал на банковскую карту. «Договор» действовал с января по ноябрь 2020 года, по версии следствия, общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила около 25 тыс. рублей.

«В результате совместно проведенных мероприятий следователями регионального СК, сотрудников УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области подозреваемый был задержан, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации», — уточнили в СК.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области ИА REGNUM сообщили, что руководством по данному факту назначено проведение служебной проверки.

«Инспектор отстранен от занимаемой должности. В случае, если вина его будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 ноября, стало известно о проведении оперативных мероприятий с участием сотрудников управления собственной безопасности МВД в здании одного из отделов УГИБДД по Воронежу, — сообщает ИА REGNUM