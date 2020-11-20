В Подгорном в ночь на пятницу, 20 ноября, произошёл пожар в частном доме. В результате в местной больнице с ожогами оказалась 84-летняя женщина. Подробнее о происшествии рассказали в ГУ МЧС.

Вызов о возгорании в жилом доме на улице Ленина поступил в 00:50, с огнём пожарным пришлось бороться больше часа, его ликвидировали к 1:12. За это время огонь повредил весь дом площадью 64 кв. м и пристройку 16 кв. м. На месте работали шесть пожарных и две единицы техники.

Несколько дней назад огонь вспыхнул в многоэтажке на улице Циолковского. В горящей трёхкомнатной квартире обнаружили мёртвую 42-летнюю женщину. Предварительной причиной спасатели назвали неосторожность при курении, — сообщают Вести Воронеж