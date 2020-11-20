В храме во Имя Архангела Михаила в селе Воронежская Лозовка Липецкой области замироточили иконы. Это явление прихожане наблюдали во второй раз за год.

В марте в храме миро появилось на крестах, чаше для причастия и иконах. Прихожане выдвигают разные версии происходящего. Некоторые считают это знаком благодати, а некоторые связывают мироточение с пандемией коронавируса, — сообщает Общественная служба новостей