В Воронежской области за последние сутки скончались 13 пациентов с COVID-19, сообщил ресурс стопкоронавирус.рф сегодня, 20 ноября. С начала пандемии в регионе зафиксировали 481 летальный исход.

Также за последние 24 часа в Воронежской области, по федеральной статистике, выявили 312 заражённых. Общее число заболевших достигло 31 210.

Есть и хорошие новости: с 19 на 20 ноября в регионе, как сообщает стопкоронавирус.рф, вылечились 368 ранее инфицированных. С начала пандемии болезнь победили 30 113 человек. Таким образом, по федеральным данным, сейчас в регионе от COVID-19 лечатся 616 заражённых.

Сегодня в Воронежской области состоится заседание оперштаба по коронавирусу, на котором власти озвучат свою статистику, которая, как правило, отличается от федеральной данными об умерших. Для сравнения: по сведениям оперштаба, к 19 ноября в Воронежской области скончались 686 пациентов с COVID-19.

В России за последние сутки выявили 24 318 заболевших коронавирусом, зафиксировали 461 летальный исход и 24 758 случаев выздоровления, — сообщает Моё-онлайн