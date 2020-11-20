В Воронежской области с 1 января по 31 октября 2020 года родились четыре тройни и 180 двоен.

По сообщению пресс-службы главного управления ЗАГС Воронежской области, всего в регионе за период с 1 января по 31 октября 2020 года родились 8 189 мальчиков и 7 802 девочки. Среди них четыре тройни и 180 двоен.

Кроме того, были названы самые популярные имена, которые давали новорожденным малышам за последние десять месяцев.

Так, самым популярным именем для мальчиков стал Артем, им назвали 443 новорожденных. Также довольно распространенными именами стали Александр, Михаил, Матвей, Дмитрий, Максим, Иван, Кирилл, Егор и Никита.

Девочек чаще всего называли Мария, это имя получили 369 новорожденных. Также довольно распространенными именами стали София, Полина, Анна, Виктория, Анастасия, Вероника, Алиса, Варвара и Дарья.

Кроме того, многие младенцы получили необычные для России имена. Среди них мальчики – Корней, Ризван, Добрыня, Радомир, Баграт, Архип, и девочки — Евсения, Миледи, Луиза, Любава, Адриана, Лукерья, — сообщает runews24.ru