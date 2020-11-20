Воронежский ресторан «Платонов» объявил о закрытии спустя восемь лет работы, следует из сообщения на странице в социальной сети ресторана.

Речь идет о модном заведении в центре города рядом с главным корпусом Воронежского государственного университета по ул. Платонова, 4.

«Платонов» уже не принимает посетителей – прощальная вечеринка Epic Last Party состоялась в конце сентября. Однако представители заведения уверяют, что совсем скоро на базе известной гастрономической площадки появится новый проект. «Мир меняется, и мы вместе с ним. Мы не прощаемся, так как совсем скоро мы продолжим радовать и удивлять наших гостей», – следует из сообщения в социальной сети.

Арт-директор ресторана Александр Чумаков рассказал «Абирегу», что на данном этапе организация не может раскрыть детали нового проекта. Он призвал следить за будущими новостями. Также господин Чумаков не прокомментировал причины закрытия «Платонова».

По данным из открытых источников, управление рестораном «Платонов» осуществляет ООО «ДНК Плюс» (до июля 2019 года юрлицо называлось ООО «Бар Айс»), зарегистрированное в 2007 году. Руководителем и владельцем компании «Бар Айс» был Ярослав Мещеряков. Фирма «ДНК Плюс» специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Директор и владелец организации – Иван Анохин. Последний раз компания отчитывалась о финансовых показателях в 2017 году, тогда выручка фирмы, согласно информации «СПАРК-Интерфакс», составляла 52,7 млн рублей, а чистая прибыль – 8,1 млн рублей.