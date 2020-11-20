Дистант в школах Воронежской области вскоре уйдет в прошлое. По решению департамента образования, науки и молодежной политики региона, с 30 ноября решено абсолютно всех школьников вернуть за парты, сообщили в ведомстве.

Объясняется решение видимым улучшением ситуации по сезонным заболеваниям и заражением коронавирусной инфекцией школьников и педагогов. Положительная динамика, по оценкам экспертов, связана с временным переходом школьников на смешанный формат учебы.

Для закрепления результатов, в школах еще на неделю продлена следующая схема посещаемости: 1-4 классы учатся очно, так как малышам необходимо постоянно контактировать с педагогами, да и заражениям они подвержены в меньшей степени, чем старшеклассники. 5 и 6 классы обучаются в смешанном режиме – два дня в школе, затем два дня дистанционно. Старшеклассники – полностью на дистанционном обучении, — сообщает СРБ