Мороз — есть, снег — есть. Не хватает только зимних развлечений. Например, катка. В группе «Типичный Воронеж» появилось фото, на котором видно, что начались работы по установке катка на главной площади города. Как и в предыдущие годы, вход на детский и на взрослый катки будет бесплатным. Платно можно будет взять на прокат коньки.

Предположительно, каток начнет работать в конце декабря, к открытию главной елки. Новогодняя елка появится на площади до 10 декабря.

Но режим работы и наполняемость во многом будут зависеть от эпидемической ситуации в городе. Хотя погода уже полностью соответствует началу сезона. На улице снежно и морозно. На дорогах гололедица. Водителям рекомендуют не выезжать на летней резине, — сообщает 007