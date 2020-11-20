Спустя неделю после трагедии на военном аэродроме «Балтимор» остается невыясненной причина, побудившая солдата-срочника Антона Макарова совершить тройное убийство. Год назад Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам и убил 8 человек.

Утром 9 ноября 2020 года рядовой воинской части №45117 Антон Макаров, находившийся в наряде на аэродроме «Балтимор», ударил топором офицера, забрал табельный пистолет Макарова и выстрелил в 4 военнослужащих. Жертвами стали майор, ефрейтор и рядовой . Четвертый солдат получил ранение в плечо и лопатку.

После этого Макаров угнал автомобиль, на котором намеревался добраться до Орловской области, где проживали его родственники. Через несколько часов полицейские задержали его.

Военные следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Хищение оружия» (ч. 4 ст. 226 УК РФ). Воронежский гарнизонный военный суд арестовал обвиняемого на два месяца — до 8 января 2021 года.

В Минобороны России по «горячим следам» заявили, что рядовой Макаров совершил преступление на нервной почве.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Такую же версию представители военного ведомства выдвигали год назад, когда на всю страну прогремела еще одна армейская трагедия — в октябре 2019 года срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в поселке Горном (Забайкальский край), в результате чего погибли 8 солдат, еще двое были ранены.

Тогда, по данным СМИ, Шойгу устроил разнос подчиненным, приказав привлечь виновных должностных лиц к ответственности, вплоть до увольнения. Тем не менее, сотрудники Минобороны поначалу отказывались признавать факт «дедовщины», о которой в подробностях рассказывал Шамсутдинов на допросе.

Ведь за месяц до ЧП в Забайкалье тот же Шойгу публично утверждал, что в армии «нет почвы для дедовщины». Он добавлял, что случаи «бытового и казарменного хулиганства» присутствуют, но их количество меньше, чем в гражданской жизни.

В итоге перед судом за неуставные отношения предстал только один человек — солдат Руслан Мухатов, отделавшийся 2 годами условно и штрафом в 30 тысяч рублей за издевательства над «молодняком». Причем четверо потерпевших по этому делу отказались от претензий к обвиняемому после его извинений и выплаты компенсации в 500 рублей. Больше никто, в том числе из числа офицеров, уголовного наказания не понес.

В августе 2020 года замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил уже об искоренении, в целом, дедовщины и казарменного хулиганства в российской армии. Этому, по мнению генерал-полковника, способствовало «правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах».

Позиция высокопоставленного военного контрастировала со статистикой Судебного департамента при Верховном суде России, согласно которой в первой половине этого года по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений» (ст. 335 УК РФ) были осуждены 146 человек (из них при отягчающих обстоятельствах и с тяжкими последствиями — 67).

УПУЩЕНИЯ В РАБОТЕ ВОЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ

Год назад Шойгу потребовал ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медкомиссий. Дело 20-летнего Антона Макарова свидетельствует о том, что ситуация с психологической работой в Вооруженных силах (да и в МВД) оставляет желать лучшего.

Ведь психическое здоровье парня должны были проверить в 17 лет при постановке на воинский учет, затем при поступлении в институт МВД, где в течение двух лет (столько он отучился) его должны были также «протестировать», Ну и напоследок — обязательное посещение психиатра при призыве в армию. Кстати, в ходе прохождения военной службы солдаты регулярно сдают психологические тесты. Будет ли привлечен к уголовной ответственности кто-то психологов? Вряд ли.

Большим шагом вперед в этой области может стать пилотное решение Европейского суда по правам человека. В Страсбурге на рассмотрении находится объединенная жалоба родственников трех солдат, совершивших суициды (или попытку самоубийства) в 2005-2006 гг. из-за недосмотра психологов. География событий — Хабаровский край, Читинская и Оренбургская области. Среди них — призывник из Татарстана Радик Хабиров, которого комиссовали с весом 28 килограммов. Он провел в коме 14 месяцев и умер дома.

Адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы пострадавших, считает, что во всех этих случаях российские власти нарушили Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. А именно — статью 2 «Право на жизнь» и статью 13 «Право на эффективное средство правовой защиты».

В частности, при разбирательстве одного из вышеназванных дел выяснилось, что три военных психолога, включая начальника пункта психологической помощи, не имели специального образования по психологии. Один из них окончил институт искусства и культуры, стаж работы на должности психолога составлял шесть месяцев.

ПОБОРЫ В АРМИИ

Еще в 2017 году руководитель правозащитной организации «Зона права» (оказывающей юридическую помощь пострадавшим от армейского произвола) Сергей Петряков отмечал, что в большинстве случаев причиной неуставных отношений теперь является не демонстрация превосходства (как раньше), а различного рода поборы.

Так, бабушка Антона Макарова рассказала журналистам, что один из сослуживцев ставил подножки ее внуку, а еще у него отбирали личные вещи и продукты (туалетная бумага, щипчики, сгущенка). Активисты из проекта «Gulagu.net» выяснили, что в воинской части старослужащие и офицеры требовали деньги, продукты от Макарова и других срочников. Тем, кто отказывался сдавать «дань», устраивали прессинг — физическое и моральное воздействие. В настоящее время по инициативе правозащитников Следственный комитет проводит проверку этих сведений.

НЕ ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ

Позиция Минобороны РФ заключается в том, чтобы в кратчайший срок убрать тему армейского произвола из публичного пространства. Родственникам пострадавших и погибших солдат настоятельно рекомендуется не общаться с прессой и не обращаться в правозащитные организации.

Взамен есть «пряник» — так, по делу Шамсутдинова военное ведомство выплатило по 6,68 миллиона рублей семьям погибших, также рассматривался вопрос о выплате им по 4,2-4,3 миллиона рублей как участникам ипотечно-жилищного кредитования. Наверняка такие же суммы будут выплачены и родственникам умерших от рук Макарова.

Российское общество ждет объективного и гласного расследования всех обстоятельств произошедшего под Воронежем. Тем более что в этом регионе регулярно происходят ЧП с военнослужащими.

Так, на прошлой неделе в местном гарнизонном суде начался процесс над начальником вещевой службы тыла 252 мотострелкового полка в/ч 91711 Дмитрия Прохорова, обвиняемым в смерти рядового Степана Цымбала. По данным следствия, офицер избил подчиненного из-за того, что у него пропали 2 ящика с водкой. Цымбал выглядел испуганным и решил покончить с собой.

Но пока мы видим только тенденцию на еще большее закручивание гаек и закрытость. Помимо засекречивания данных о потерях Вооруженных сил в мирное время, в мае 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении наказания за пользование смартфонами в армии, что может существенно осложнить фиксацию правонарушений для пострадавших.

Резонансные истории с Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье и Антоном Макаровым в Воронежской области никоим образом не повлияли на устойчивость кресла для министра обороны Сергея Шойгу. Он остается одним из самых доверенных лиц в команде Путина, — сообщает Idel.Реалии