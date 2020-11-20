Железнодорожный районный суд начал рассматривать дело Романа Юрина

В Воронеже сегодня, 19 ноября, начали рассматривать дело экс-следователя бывшего регионального управления СК Романа Юрина, обвиняемого в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

По данным суда, сегодня судья ознакомился с обстоятельствами дела. В декабре допросят свидетелей, а решение по делу примут уже в следующем году. Последнее связано с тем, что процессуально до конца 2020-го судье не хватит времени для того, чтобы вынести приговор.

Напомним, обвиняемый служил в Левобережном отделе регионального СК с 13 января 2020 года. Согласно обвинению в феврале этого года к тогда ещё правоохранителю обратилась знакомая, проходившая свидетелем по делу о «Мошенничестве» (ст. 159 УК РФ). Женщина могла стать обвиняемой, поэтому попросила Юрина «минимизировать уголовное преследование».

По данным правоохранителей, следователь согласился помочь ей за 500 тысяч рублей. Согласно обвинению 20 февраля 2020 года злоумышленник встретился со свидетелем у офиса банка на улице Остужева. Женщина передала Юрину 50 тысяч настоящих рублей и 450 тысяч — муляжей. После этого мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ в присутствии работников воронежского СК.

Как следователь объяснил свой мотив, узнаете в нашем материале, — сообщает Моё-онлайн