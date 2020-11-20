По данным «Коммерсанта», четверть этой суммы могут составить средства ФНБ, остальное инвестирует РЖД. За счет нового проекта время в пути пассажирского поезда от Москвы до Адлера должно сократиться вдвое, до 16 часов

Проект переноса идущей вдоль Черного моря железнодорожной ветки вглубь материка «Южный кластер» обойдется почти в 1,4 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на график реализации проекта.

Из указанной суммы 330 млрд руб. могут составить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые планируется получить в 2025–2030 годах. Остальные 1,04 трлн руб. инвестирует ОАО «РЖД».

Как отмечает издание, самая дорогостоящая часть проекта — строительство новой железнодорожной линии Кривенковская — Сочи. Его стоимость оценивается в 934,9 млрд руб. Проектно-изыскательские работы должны начаться в 2022 году. Линия по маршруту Кривенковская — Калеж — Сочи с ответвлением на Лазаревское пройдет по горам.

Проектом также предусмотрены:

уже идущая электрификация участков Ожерелье — Елец (45,7 млрд руб.);

реконструкция инфраструктуры на этом отрезке, а также на участке Воронеж — Горячий Ключ (267 млрд руб.);

строительство новой линии Елец — Воронеж (116,6 млрд руб.).

За счет этого проекта, как предполагается, время в пути пассажирского поезда по маршруту Москва — Адлер к 2030 году должно сократиться в два раза, с сегодняшних 32 до 16 часов.

В пресс-службе РЖД не стали комментировать «Коммерсанту» эту информацию. В Минфине сообщили изданию, что в настоящее время мероприятия и финансовая модель проекта «Южный кластер» прорабатываются с заинтересованными ведомствами. В том числе работа ведется по вопросу определения источников финансирования мероприятий.

Источник «Коммерсанта», знакомый с ходом работы над проектом, заявил, что это предварительные цифры, они пока еще не утверждены и говорить о заявке на финансирование из ФНБ преждевременно.

«Южный кластер» — проект переноса железнодорожной инфраструктуры в районе Сочи дальше от моря, он также предусматривает строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи. В настоящее время железная дорога проложена по побережью Черного моря, однако в декабре 2019-го президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос переноса железнодорожного полотна вглубь материка. Глава государства отмечал, что «каждый год <…> море съедает часть берега» и РЖД приходится делать постоянный ремонт.

В конце сентября Путин во время заседания президиума Госсовета попросил правительство проработать реконструкцию автомобильных и железных дорог к черноморскому побережью. В октябре тогдашний глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что стоимость строительства платной трассы Джубга — Сочи, по предварительным подсчетам, составит около 2,4 трлн руб., а с учетом отвода в горы железнодорожной ветки от черноморского побережья проект «Южный кластер» обойдется в 3,1 трлн руб. Его планируется разбить на этапы и в первую очередь построить на самых загруженных участках обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского, говорил министр.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что платная трасса Джубга — Сочи может быть полностью построена к 2035 году, а обходы Туапсе и Лазаревского — к 2030-му, — сообщает РБК

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости