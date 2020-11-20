Воронежский государственный университет (ВГУ) может продлить дистанционное обучение студентов до 6 февраля будущего года. Данный вопрос обсуждался в четверг, 19 ноября, на совещании деканов учебного заведения.

Как уточнили в пресс-службе вуза, официального приказа о продлении обучения в онлайн-формате еще нет. Вероятнее всего, документ выйдет до конца текущей недели. В случае продления дистанционки, студентов ВГУ ждет первая зимняя сессия в онлайн-формате.

Напомним, что по рекомендации оперштаба высшие учебные заведения с понедельник, 26 октября, перешли на дистанционное обучение. После чего онлайн-формат продлили еще на две недели — до 22 ноября, — сообщает Обозреватель Врн