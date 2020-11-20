В Воронеже возобновят работу остановочного пункта «улица Кольцовская», расположенного у дома № 35 по ул. Плехановская, 35. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра в пятницу, 20 ноября.

В структуре отметили, что изменения начнут действовать с понедельника, 23 ноября. Решение о возобновлении работы данной остановки приняли в целях улучшения транспортного обслуживания горожан.

Месяц назад из-за реконструкции путепровода на ул. Ленина в Воронеже изменили схему остановок общественного транспорта на перекрестке улиц Кольцовская и Плехановская. Среди прочих нововведений оказался и запрет на посадку и высадку пассажиров на остановке «улица Кольцовская» у дома № 35 по ул. Плехановская, — сообщает Обозреватель врн

– После перекрытия движения на путепроводе по ул. Ленина сотрудниками управления транспорта и линейного контроля МБУ «ЕОГПП» был организован мониторинг работы общественного транспорта и загруженности улично-дорожной сети. По его итогам с целью оптимизации распределения транспортных потоков в некоторые временные схемы маршрутов были внесены корректировки. Также для удобства пассажиров было принято решение о возобновлении работы остановочного пункта «улица Кольцовская», – отметил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров.​