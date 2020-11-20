Некоторые сотрудники, предположительно, нарушали закон. Уголовное дело пока не было заведено.

Оперативники провели обыски в здании подразделения ГИБДД №2 в Воронеже по подозрению в нарушении закона некоторыми сотрудниками ОБДПС, сообщают «Вести Воронежа».

В частности, проверки, проводимые ОРЧ собственной безопасности регионального главка, касаются регистрационно-экзаменационного отдела. Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области уточняет, что уголовного дела пока не заводилось, — сообщает runews24.ru