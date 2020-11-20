В соответствии с поручением главы города Вадима Кстенина, руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников посетил несколько объектов жилищного строительства многоквартирных домов, находящихся в стадии завершения. Кроме того, сотрудники управы района регулярно осуществляют мониторинг таких объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2020 году.

— Целью такого мониторинга является оказание посильного содействия в оперативном решении возникающих вопросов при вводе жилья в эксплуатацию. Сегодня мы побеседовали с руководителями строительных организаций, уточнили графики производства работ и обсудили конкретные параметры необходимой помощи, — рассказал Сергей Ситников.

При этом Сергей Александрович акцентировал внимание застройщиков на необходимости благоустройства прилегающей территории по завершении строительства.

Таких объектов в Ленинском районе на сегодняшний день пять.