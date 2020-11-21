Людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться COVID-19, назвал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как пишет РИА Новости, по словам ученого, повторное заболевание коронавирусом встречается очень редко.

Болибок сообщил, что повторно COVID-19 заражались пациенты, у которых диагностированы тяжелые болезни: при приеме иммунодепрессантов, онкологии, поражении иммунной системы.

— Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших, -подчеркнул медик.

При отсутствии других проблем со здоровьем, не стоит боятся повторного заражения.

Болибок добавил, что после болезни или вакцинации повторные контакты делают иммунитет более устойчивым к возбудителю.

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