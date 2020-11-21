Законопроект о «вынужденно безработных» внесли в российский парламент депутаты от фракции коммунистов.

Как сообщает РИА Новости, в документе говорится, что в условиях пандемии коронавируса, из-за введённых ограничений, многие предприниматели приостанавливают свою деятельность. Это приводит в невыплатам и задержкам зарплат. К тому же, в данном случае, наемные работники не признаются безработными.

По мнению разработчиков законопроекта, такая категория граждан должна быть признана «вынужденно безработной». И людям надлежит выплачивать пособие, размер которого будет быть не менее средней зарплаты работника. Но при этом выплата должна быть не ниже минимального размера оплаты труда.

Обязанность по выплате зарплаты при этом снимается с работодателя, но он не будет в праве уволить гражданина с рабочего места.

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