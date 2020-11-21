Серьезной ошибкой Майи Санду, избранной главой Молдовы, считает действующий президент государства Игорь Додон ее заявление по российским миротворцам в Приднестровье.

Как сообщает ТАСС, после избрания Санду за 2-3 дня поменяла свою позицию по поводу сотрудничества с Россией, что по словам Додона, заставит граждан, которые сделали выбор в ее пользу, пожалеть о том, что голосовали за Санду.

— Она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с берегов Днестра, что украинцам нужно более жестко давить на Приднестровье, Донбасс и так далее, — прокомментировал президент Молдовы.

Санду победила на выборах главы государства, набрав 57,7% голосов. Додон уступил ей с результатом 42,2%.